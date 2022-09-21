أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 00:56
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لبيد بحث مع إردوغان مصير إسرائيليين تحتجزهم حماس

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لبيد بحث مع إردوغان مصير إسرائيليين تحتجزهم حماس
Lebanon News
بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في نيويورك مصير إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، في أول اجتماع بين رئيسين تركي واسرائيلي منذ أكثر من عقد من الزمن.
 
والتقى الرئيسان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد شهر من عودة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما بعد قطيعة استمرّت سنوات. 
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وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أنّ لبيد أثار قضية إسرائيليين مفقودين أو أسرى، وأهمية إعادتهم إلى ديارهم.
 
ويُعتقد أنّ حماس تحتجز أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان تقول اسرائيل إنهما قُتلا خلال حرب 2014 لكنّ الحركة الإسلامية لم تكشف أيّ تفاصيل عن مصيرهما.
 
وخلال اجتماعه مع الرئيس التركي، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مخاوفه بشأن إيران و"شكر للرئيس أردوغان تعاونه الاستخباراتي"، بحسب ما أضاف البيان.
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