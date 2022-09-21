رئيس الوزراء الياباني يبدي استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنّه مستعدّ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في وقت لا تزال فيه التوترات على أشدّها حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ.وفي خطاب ألقاه من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك، أكد كيشيدا أنّه مستعدّ للحوار حول مسائل ذات اهتمام مشترك.وقال: "أنا مصمّم على لقاء كيم جونغ-أون من دون شرط، ولن أفوّت أيّ فرصة للعمل بكلّ تفان".ويأتي إعراب رئيس الوزراء الياباني عن استعداده للقاء كيم بعد أن أقرّت بيونغ يانغ قانوناً جديداً يجيز لها تنفيذ ضربات نووية وقائية، بما في ذلك في مواجهة هجمات تقليدية.