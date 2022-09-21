زيلينسكي يقلّل من شأن الاستفتاءات المرتقبة على ضمّ مناطق أوكرانية لروسيا

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قلّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أهمية "الاستفتاءات" التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانية تحتلّها القوات الروسية لضمّها إلى روسيا، مثمّناً إدانة الغرب لهذا المشروع.وقال زيلينسكي في رسالته اليومية المسائي:ة "أشكر جميع أصدقاء أوكرانيا وشركائها على إدانتهم الشديدة والحازمة لنوايا روسيا تنظيم استفتاء زائف آخر".وكانت السلطات التي عيّنتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءاً من 23 ولغاية 27 أيلول.وأعلنت عن تنظيم الاستفتاء السلطات الانفصالية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك وكذلك في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وفي منطقة زابوريجيا وفيها أكبر محطة نووية في أوروبا.