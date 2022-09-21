رئيس حركة النهضة يمثل من جديد للتحقيق في قضية "تسفير جهاديين"

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يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق من جديد أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.بدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الاثنين في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم استجوابه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم الإبقاء على رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض.والثلاثاء تم استجواب الغنوشي وغادر المكان على أن يتواصل التحقيق معه بالعاصمة اليوم، وفقا لمراسل فرانس برس.وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس إن "الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما".وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق الذي قالت إنها "تعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.