أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 13:04
21/09/2022 13:04:00
رقعة الإحتجاجات تتوسع في إيران... وإنقطاع للإتصالات في البلاد
اتساعُ رقعة الاحتجاجات في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني
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LBCI News Lebanon
أن يصل غضب الإيرانيين المحتجين على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها لعدم إرتدائها لحجاب بشكل كامل، الى التعرض بالضرب لأحد رجال الأمن من دون أي رادع، يختصر الوضع المتأزم الذي وصل اليه الشارع الإيراني منذ 5 أيام.
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