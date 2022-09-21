أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 13:04
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رقعة الإحتجاجات تتوسع في إيران... وإنقطاع للإتصالات في البلاد

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Lebanon News
أن يصل غضب الإيرانيين المحتجين على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها لعدم إرتدائها لحجاب بشكل كامل، الى التعرض بالضرب لأحد رجال الأمن من دون أي رادع، يختصر الوضع المتأزم الذي وصل اليه الشارع الإيراني منذ 5 أيام.
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