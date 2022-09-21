تعيين وزير جديد للتعليم في أفغانستان

الإعلان

عين المرشد الأعلى لطالبان أحد المقربين منه وزيرًا للتعليم في حين ينقسم رموز النظام الإسلامي بشأن منع الفتيات من الإلتحاق بالمدارس الثانوية.ومنذ وصول طالبان إلى السلطة في 15 آب 2021، حرمت مئات الآلاف من الفتيات من العودة إلى المدارس الثانوية، في إجراء لا يلقى الإجماع داخل الحركة ويحظى بإهتمام المجتمع الدولي الذي جعل إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات شرطًا أساسيًا للإعتراف بحكومة طالبان.وصرح وزير التربية والتعليم الجديد حبيب الله آغا الذي ينتمي إلى الدائرة المقربة من المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده لوكالة فرانس برس الأربعاء أنه لم يتلق بعد أي تعليمات حول هذا الموضوع.