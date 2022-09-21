سفينتان أميركية وكندية تعبران مضيق تايوان

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عبرت مدمرة أميركية وسفينة حربية كندية مضيق تايوان في عملية مشتركة جديدة تهدف إلى تعزيز وضع الممر المائي كمسار دولي.وأعلن الأسطول السابع في البحرية الأميركية أن المدمّرة الأميركية USS Higgins وكذلك السفينة الحربية الكندية HMCS Vancouver قامتا بعبور روتيني في مضيق تايوان في العشرين من أيلول بموجب القانون الدولي.وكشفت أن السفينة عبرت ممر المضيق الواقع ما وراء البحر الإقليمي لأي دولة ساحلية.وأكدت كندا أن السفينة HMCS Vancouver في طريقها للانضمام إلى مهمة جارية تهدف إلى تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، عندما عبرت مع المدمّرة USS Higgins .وكشفت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في بيان أن العبور الروتيني اليوم في مضيق تايوان يُظهر التزام كندا لصالح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الحرة والمفتوحة والشاملة.ووصف متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني من جهته هذا العبور بأنه دعاية إعلاميةمؤكدًا أن القوات الصينية في حالة تأهب معزز من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.وتأتي عملية العبور العسكرية الأميركية الكندية، وهي الأولى منذ 11 شهرًا، غداة تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن أكد فيه أن القوات الأميركية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة لغزو صيني.وسبق لبايدن أن أدلى بتصريحات مشابهة ثلاث مرات، رغم انتهاج واشنطن منذ عقود سياسة الغموض الاستراتيجي المخصصة لتجنب حصول غزو صيني ولثني تايوان عن استفزاز بكين من خلال إعلان استقلالها رسميًا.في كل مرة يدلي بها بايدن بمثل هذا التصريح، يؤكد البيت الأبيض بعدها أن السياسة الأميركية تجاه تايوان لم تتغير.