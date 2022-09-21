زيلينسكي يقول إنه لا يعتقد أن روسيا ستستخدم السلاح النووي

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أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع محطة بيلد التلفزيونية الألمانية الأربعاء أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم هذا السلاح في الحرب في أوكرانيا بعد أن لوح به.وقال الرئيس الأوكراني بحسب مقتطفات من هذه المقابلة: "لا أعتقد أن هذه الأسلحة ستستخدم. لا أعتقد أن العالم سيسمح له باستخدام هذه الأسلحة".وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه الأربعاء، تعبئة 300 ألف جندي إحتياطي في روسيا لدعم جهوده الحربية في أوكرانيا، وألمح إلى إستعداده لاستخدام الأسلحة النووية.