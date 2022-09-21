أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 09:39
Back

زيلينسكي يقول إنه لا يعتقد أن روسيا ستستخدم السلاح النووي

زيلينسكي يقول إنه لا يعتقد أن روسيا ستستخدم السلاح النووي Lebanon, news ,lbci ,أخبار فولوديمير زيلينسكي,الرئيس الأوكراني,زيلينسكي يقول إنه لا يعتقد أن روسيا ستستخدم السلاح النووي
episodes
زيلينسكي يقول إنه لا يعتقد أن روسيا ستستخدم السلاح النووي
Lebanon News
أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع محطة بيلد التلفزيونية الألمانية الأربعاء أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم هذا السلاح في الحرب في أوكرانيا بعد أن لوح به.
   
وقال الرئيس الأوكراني بحسب مقتطفات من هذه المقابلة: "لا أعتقد أن هذه الأسلحة ستستخدم. لا أعتقد أن العالم سيسمح له باستخدام هذه الأسلحة".
الإعلان

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه الأربعاء، تعبئة 300 ألف جندي إحتياطي في روسيا لدعم جهوده الحربية في أوكرانيا، وألمح إلى إستعداده لاستخدام الأسلحة النووية. 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً