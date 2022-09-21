أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 13:28
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ملفات العالم الساخنة حاضرة على منبر وفي كواليس الجمعية العمومية للأمم المتحدة

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Lebanon News
في اليوم الثاني من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ما قيل على المنبر أمام قادة دول العالم ضاهته بالأهمية لقاءات عقدت على هامش الجمعية العامة.
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