أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 13:51
21/09/2022 13:51:00
هل يتجه النزاع في أوكرانيا الى مزيد من التصعيد؟
بوتين يعلن تعبئة جزئية لاحتياطي الجيش الروسي
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LBCI News Lebanon
هل يتجه النزاع في أوكرانيا الى مزيد من التصعيد؟
الخطوة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا، يبدو أنها تمهد لمزيد من التدهور بمجرد إعلانه "تعبئة جزئية" للروس في سن القتال، وتوقيع مرسوم التعبئة الجزئية والذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.
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