أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 13:51
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هل يتجه النزاع في أوكرانيا الى مزيد من التصعيد؟

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Lebanon News
هل يتجه النزاع في أوكرانيا الى مزيد من التصعيد؟

الخطوة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا، يبدو أنها تمهد لمزيد من التدهور بمجرد إعلانه "تعبئة جزئية" للروس في سن القتال، وتوقيع مرسوم التعبئة الجزئية والذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.
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