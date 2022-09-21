أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 15:30
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تركيا تندد باستفتاء روسيا "غير الشرعي" في أوكرانيا

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تركيا تندد باستفتاء روسيا &quot;غير الشرعي&quot; في أوكرانيا
Lebanon News
نددت تركيا بمخطط روسيا "غير الشرعي" لإجراء استفتاء يهدف الى ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية.
      
ولفت بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الى أن "أمرا واقعا كهذا لن يحظى باعتراف المجتمع الدولي".
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