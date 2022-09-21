أخبار دولية
21 أيلول 2022 - 15:30
21/09/2022 15:30:45
تركيا تندد باستفتاء روسيا "غير الشرعي" في أوكرانيا
تركيا تندد باستفتاء روسيا "غير الشرعي" في أوكرانيا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوكرانيا, روسيا, استفتاء,تركيا,تركيا تندد باستفتاء روسيا "غير الشرعي" في أوكرانيا
LBCI News Lebanon
نددت تركيا بمخطط روسيا "غير الشرعي" لإجراء استفتاء يهدف الى ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية.
ولفت بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الى أن "أمرا واقعا كهذا لن يحظى باعتراف المجتمع الدولي".
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار دولية
تركيا
استفتاء
روسيا
أوكرانيا
إقرأ أيضاً