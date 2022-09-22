أكثر من 1300 موقوف في روسيا خلال تظاهرات مناهضة لقرار التعبئة

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أوقفت السلطات الروسية الأربعاء أكثر من 1300 شخص خلال تظاهرات جرت في أنحاء البلاد إحتجاجًا على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للمدنيين الإحتياطيين في الجيش من أجل القتال في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية.وأحصت منظمة "أو في دي - إنفو" توقيف 1332 شخصًا في تظاهرات جرت في 38 مدينة روسية عقب الخطاب الذي وجهه بوتين إلى الأمة.وهي أكبر إحتجاجات منذ تلك التي أعقبت إعلان بوتين أنه أمر بعملية عسكرية روسية في أوكرانيا في 24 شباط.من جهتهم، أفاد صحافيو وكالة فرانس برس في وسط العاصمة الروسية بأن عناصر من الشرطة مزودين بمعدات لمكافحة الشغب أوقفوا 50 شخصًا على الأقل في شارع تسوق رئيسي.وفي سان بطرسبرغ، شاهد مراسلو فرانس برس عناصر من الشرطة يحيطون بمجموعة صغيرة من المتظاهرين ويعتقلونهم الواحد تلو الآخر.وكان المتظاهرون يهتفون "لا للحرب" و"لا للتعبئة".وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء إن روسيا ستستدعي في البدء 300 ألف جندي إحتياط في أعقاب إعلان بوتين في خطاب متلفز بأن روسيا ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا.وأظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة الأربعاء أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، في مؤشر على خروج جماعي على ما يبدو للأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الحرب.