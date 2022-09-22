أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 01:43
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بوريل: الإتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

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بوريل: الإتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا
Lebanon News
أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الأربعاء أن الدول الـ27 الأعضاء في التكتل تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد "التصعيد" الروسي الأخير.
    
وقال بوريل في ختام إجتماع إستثنائي غير رسمي عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي إن الوزراء إعتمدوا بيانًا يدين بشدة التصعيد الروسي الأخير.
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وأضاف للصحافيين: "سنستمر في زيادة مساعدتنا العسكرية والبحث في فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد روسيا".
     
وتابع بوريل: "سندرس ونقر إجراءات تقييدية جديدة ضد أشخاص وكيانات في آن معًا".
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