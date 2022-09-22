دول عدة تندد بـ"عسكرة" روسيا لمحطة زابوريجيا النووية

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نددت بلدان عدة منها فرنسا الأربعاء بـ"عسكرة" روسيا محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، ما يهدد الأمن النووي.وأكد وزراء خارجية ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأوكرانيا وممثلون عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا في بيان مشترك عقب اجتماع في نيويورك أن استيلاء روسيا على محطة زابوريجيا النووية وعسكرتها هما السبب الرئيسي للتهديدات الحالية على صعيد الأمن النووي والسلامة.وقال البيان: "نذكر بأن الخطر المتزايد بوقوع حادث نووي سيبقى مرتفعًا بشكل خطير طالما أن روسيا موجودة في موقع زابوريجيا".