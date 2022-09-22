موت مهسا اميني اشعل الساحات في ايران

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LBCI News Lebanon

موت مهسا اميني اشعل الساحات في ايران بإحتجاجات هي الأعنف في البلاد منذ العام 2019.





واشنطن تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية ، وبرلين تعتبر ان قمع "النساء الشجاعات" في إيران هو "تعرض للإنسانية" .