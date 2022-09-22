أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 13:33
22/09/2022 13:33:00
موت مهسا اميني اشعل الساحات في ايران
موت مهسا اميني اشعل الساحات في ايران
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LBCI News Lebanon
موت مهسا اميني اشعل الساحات في ايران بإحتجاجات هي الأعنف في البلاد منذ العام 2019.
واشنطن تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية ، وبرلين تعتبر ان قمع "النساء الشجاعات" في إيران هو "تعرض للإنسانية" .
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