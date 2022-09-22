أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 12:15
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واشنطن تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بعد وفاة الشابة مهسا أميني

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واشنطن تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بعد وفاة الشابة مهسا أميني
Lebanon News
اعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الاخلاق الايرانية والعديد من المسؤولين الامنيين لممارستهم "العنف بحق المتظاهرين" وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.
 
     
واعلنت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين في بيان أن هذه العقوبات تستهدف "شرطة الاخلاق الايرانية وكبار المسؤولين الامنيين الايرانيين المسؤولين عن هذا القمع" و"تثبت الالتزام الواضح لادارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق النساء في ايران والعالم".
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وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية إلى أن "شرطة الأخلاق مسؤولة عن موت مهسا أميني البالغة 22 عاما والتي أوقفت واعتُقلت لارتدائها لباسا غير محتشم".
 
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