أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 12:19
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بلينكن أمام مجلس الأمن: "لا يمكن أن ندع بوتين يفلت" من المحاسبة

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بلينكن أمام مجلس الأمن: &quot;لا يمكن أن ندع بوتين يفلت&quot; من المحاسبة
Lebanon News
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا، وذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا.
 
     
وقال بلينكن أما نظرائه خلال الاجتماع إن "النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يُدمَر أمام أعيننا. لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت" من المحاسبة، مندّدًا بالتصعيد الأخير بما في ذلك الاستفتاءات المرتقبة لضمّ أراض خاضعة لسيطرة روسيا.
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وأكد بلينكن أن "خيار الرئيس بوتين هذا الأسبوع صبّ الزيت على نار أشعلها بنفسه، في وقت يجتمع معظم قادة العالم في الأمم المتحدة، يُظهر ازدراءه التام لميثاق الأمم المتحدة".
 
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