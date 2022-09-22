بعد إلغاء المقابلة مع الرئيس الايراني بسبب الحجاب... ماذا روت مذيعة CNN كريستيان أمانبور؟

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Protests are sweeping Iran & women are burning their hijabs after the death last week of Mahsa Amini, following her arrest by the “morality police”. Human rights groups say at least 8 have been killed. Last night, I planned to ask President Raisi about all this and much more. 1/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

جرى إلغاء مقابلة كان من المقرر أن تجريها مذيعة CNN، كريستيان أمانبور مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعدما رفضت أمانبور طلبا تقدم به فريق الرئيس الإيراني في آخر لحظة بارتدائها الحجاب، خلال المقابلة.واثر الحادثة، غردت أمانبور ما حدث، قائلة: "الاحتجاجات تجتاح إيران والنساء يحرقن حجابهن اثر وفاة مهسا أميني الأسبوع الماضي، بعد اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق"، وتقول جماعات حقوق الانسان إن ثمانية على الاقل قتلوا. لذا، خططت الليلة الماضية لسؤال الرئيس الإيراني عن كل هذا وأكثر من ذلك بكثير. كانت هذه لتكون أول مقابلة لرئيسي على الإطلاق على الأراضي الأميركية، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد أسابيع من التخطيط و8 ساعات من تجهيز معدات الترجمة والأضواء والكاميرات، كنا أصبحنا جاهزين، ولكن لم يكن يوجد أي إشارة من الرئيس رئيسي".وتابعت: "بعد 40 دقيقة من الموعد المقرر لبدء المقابلة، جاء أحد المساعدين وقال إن الرئيس كان يقترح علي ارتداء الحجاب، لأنه شهر محرم وشهر صفر المقدسان.إلّا أنني رفضت ذلك بأدب، فنحن في نيويورك، حيث لا يوجد قانون أو تقليد في ما يتعلق بالحجاب، وأشرت إلى أنه لم يطلب أي رئيس إيراني سابق ذلك عندما أجريت مقابلات معهم خارج إيران".واضافت: "لقد أوضح المساعد أن المقابلة لن تجرى إذا لم أقم بارتداء الحجاب، كما قال إنها "مسألة احترام"، مشيرًا إلى "الوضع في إيران"، ملمحاً الى الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.ومرة أخرى، قلت إنني لا أستطيع الموافقة على هذه الحالة غير المسبوقة وغير المتوقعة.لذلك ، غادرنا، وبالتالي لم نقم بإجراء المقابلة".وقالت: "مع استمرار الاحتجاجات في إيران ووقوع قتلى، كانت ستكون لحظة مهمة للتحدث مع الرئيس رئيسي".