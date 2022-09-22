أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 13:26
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تشيكيا ترفض منح تأشيرات للروس الفارين من التعبئة

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تشيكيا ترفض منح تأشيرات للروس الفارين من التعبئة
Lebanon News
أعلن وزير الخارجية التشيكي الخميس أن بلاده لن تصدر تأشيرات إنسانية للروس الفارين من بلادهم لتجنب التعبئة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.
 
     
يبدو أن العديد من الروس يريدون مغادرة بلادهم منذ إعلان بوتين الأربعاء تعبئة 300 ألف شخص إضافي لتعزيز القوات التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 شباط.
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وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي في بيان تلقته وكالة فرانس برس "أتفهم أن الروس يفرون من قرارات بوتين التي تزداد يأسا".
 
     
وأضاف ليبافسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "لكن الذين يفرون من بلادهم لأنهم لا يريدون الوفاء بواجب تفرضه دولتهم لا يستوفون معايير الحصول على تأشيرة إنسانية".
 
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