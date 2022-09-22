تشيكيا ترفض منح تأشيرات للروس الفارين من التعبئة

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أعلن وزير الخارجية التشيكي الخميس أن بلاده لن تصدر تأشيرات إنسانية للروس الفارين من بلادهم لتجنب التعبئة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.يبدو أن العديد من الروس يريدون مغادرة بلادهم منذ إعلان بوتين الأربعاء تعبئة 300 ألف شخص إضافي لتعزيز القوات التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 شباط.وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي في بيان تلقته وكالة فرانس برس "أتفهم أن الروس يفرون من قرارات بوتين التي تزداد يأسا".وأضاف ليبافسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "لكن الذين يفرون من بلادهم لأنهم لا يريدون الوفاء بواجب تفرضه دولتهم لا يستوفون معايير الحصول على تأشيرة إنسانية".