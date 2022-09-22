خفر السواحل اليونانيون يبحثون عن ستة مهاجرين مفقودين في بحر إيجه

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يبحث خفر السواحل اليونانيون الخميس عن ستة مهاجرين مفقودين قبالة سواحل جزيرة ليروس في بحر إيجه (جنوب شرق) وعن "مفقودين محتملين" قبالة سوحل بيلوبونيسوس (جنوب غرب)، وفق ما جاء في بيان صادر عن السلطات.وقالت مسؤولة في المكتب الإعلامي لخفر السواحل لوكالة فرانس برس إن شرطة الموانئ "عثرت على شاطئ ليروس على 49 مهاجرًا إفريقيًا سالمين جميعًا" وإن "القارب المطاط عُثر عليه متضررًا في البحر". وبحسب شهادات ناجين، "كان هناك في المجمل 55 شخصًا على متن هذا القارب" وفق ما جاء في بيان خفر السواحل الذين أطلقوا "عملية إنقاذ" للعثور عليهم. ومعظم الناجين من الصومال وسيراليون وأوغندا، وفق ما أكدت المسؤولة.وأعلن خفر السواحل في بيان أن عملية إغاثة ثانية للبحث عن "مفقودين محتملين" أُطلقت بعد ظهر الخميس قبال سواحل بيلوس في شبه جزيرة بيلوبونيسوس (جنوب غرب) بعدما أنقذت سفينة شحن وناقلة نفط كانتا تُبحران في المنطقة 85 مهاجرًا كانوا يستقلون "قاربا يواجه صعوبات".وأكد البيان أن "سفينة الشحن نورديك آنا التي ترفع العلم البرتغالي أنقذت 82 مهاجرًا أجنبيًا بينما أنقذت ناقلة النفط كول بلطيق التي ترفع علم ليبيريا، ثلاثة أشخاص". ونُقل الناجون إلى مرفأ كالاماتا القريب.وهبّت رياح قوية تصل سرعتها إلى 38 كلم في الساعة في المنطقتين حيث حصلت الحادثتان، بحسب المصدر نفسه.