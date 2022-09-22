أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 16:24
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الرئيس الإيراني يؤكد ان "تحقيقا سيفتح" بعد وفاة الشابة مهسا أميني

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الرئيس الإيراني يؤكد ان &quot;تحقيقا سيفتح&quot; بعد وفاة الشابة مهسا أميني
Lebanon News
     
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس أن وفاة الشابة مهسا آميني خلال اعتقالها والذي أثار تظاهرات واسعة النطاق في إيران، سيكون موضع "تحقيق"، لكنه ندد برياء القوى الغربية.
 
     
وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "اطمئنوا، سيتم بالتأكيد فتح تحقيق"، موضحا أن تقرير الطبيب الشرعي لم يشر إلى انتهاكات ارتكبتها الشرطة.
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وأضاف "لكنني لا أريد التسرع في استخلاص استنتاجات".
 
     
وتابع الرئيس الإيراني "إذا كان هناك طرف مذنب، فلا بد من التحقيق في الأمر بالتأكيد. لقد اتصلت بأسرة الراحلة في أول فرصة وأكدت لها شخصيا أننا سنواصل التحقيق بثبات في الحادثة".
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