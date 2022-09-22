سوناطراك الجزائرية وضعت كميات إضافية من الغاز في السوق الحرة

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أكد المدير التنفيذي لمجموعة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار الخميس أن الشركة وضعت 3,2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة وكانت إيطاليا هي المستفيد الأول في ظل الطلب المتزايد على المادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.وصرح حكار للتلفزيون الحكومي "تمكنا بفضل الانتاج الإضافي بين نيسان وحتى 20 أيلول من وضع 3,2 مليار متر مكعب من الغاز في السوق الحرة منها تقريبا 2,6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية".وتابع "أود التوضيح ان التزاماتنا تجاه إيطاليا محترمة بنسبة مئة بالمئة وإلى غاية نهاية السنة سنبلغ 4 مليار متر مكعب إضافية. أما في سنة 2023 فنؤكد أن قدراتنا الانتاجية تغطي كل التزاماتنا بأريحية كبيرة جدا".وأوضح المسؤول الأول لعملاق النفط والغاز الجزائري أن "هناك لغط وحتى أخطاء متعمدة من بعض الأطراف التي تعمل على إضعاف الجزائر في هذه الناحية، لكن عمل المشاريع هو إجابة واضحة لكل محاولة لتغليط الرأي العام".