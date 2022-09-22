أخبار دولية
22 أيلول 2022 - 16:49
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الولايات المتحدة ستتعاون مع الهند في صناعة طائرات مسيّرة

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الولايات المتحدة ستتعاون مع الهند في صناعة طائرات مسيّرة
Lebanon News
أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الخميس أن الولايات المتحدة التي تسعى للتقارب مع الهند لمواجهة صعود الصين، ستتعاون مع نيودلهي في تطوير طائرات مسيّرة وتصديرها إلى دول أخرى في المنطقة.
 
     
وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر لعدد قليل من الصحافيين والخبراء إن الهند الساعية إلى تنويع أسلحتها التي لا يزال معظمها روسي الصنع، تسعى أيضا لتطوير صناعتها الدفاعية و"نريد دعم الهند على هاتين الجبهتين".
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وأضاف "يعني ذلك عمليا أننا سنتعاون بشكل وثيق مع الهند للإنتاج المشترك وتطوير القدرات التي ستلبي أهداف تحديث دفاعها".
 
     
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