الولايات المتحدة ستتعاون مع الهند في صناعة طائرات مسيّرة

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أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الخميس أن الولايات المتحدة التي تسعى للتقارب مع الهند لمواجهة صعود الصين، ستتعاون مع نيودلهي في تطوير طائرات مسيّرة وتصديرها إلى دول أخرى في المنطقة.وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر لعدد قليل من الصحافيين والخبراء إن الهند الساعية إلى تنويع أسلحتها التي لا يزال معظمها روسي الصنع، تسعى أيضا لتطوير صناعتها الدفاعية و"نريد دعم الهند على هاتين الجبهتين".وأضاف "يعني ذلك عمليا أننا سنتعاون بشكل وثيق مع الهند للإنتاج المشترك وتطوير القدرات التي ستلبي أهداف تحديث دفاعها".