بوتين وولي العهد السعودي يعبران عن "ارتياحهما" لعملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا

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عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن "ارتياحهما" بعد عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا شملت مقاتلين أجانب بوساطة الرياض.وأكد الكرملين في بيان أن الزعيمين عبّرا خلال مكالمة هاتفية مساء الخميس عن "ارتياحهما فيما يتعلق بنقل أسرى حرب أجانب إلى السعودية.. في عملية جرت بوساطة شخصية من جانب ولي العهد".وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن بوتين شكر ولي العهد "على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى" وأن بن سلمان أبدى استعداد المملكة للمساهمة في "الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة".وكانت كييف أعلنت الأربعاء عودة 215 مقاتلًا أوكرانيًا وأجنبيًا كانوا أسرى لدى القوات الروسية في عملية تبادل مع موسكو التي استعادت بدورها 55 أسيراً روسيًا من بينهم فيكتور ميدفيدتشوك النائب الأوكراني السابق المقرّب من بوتين والذي تتهمه أوكرانيا بالخيانة العظمى.وقبل إعلان كييف أكدت السعودية أنها توسطت لنقل خمسة بريطانيين وأميركيَين اثنين ومغربي وسويدي وكرواتي في إطار عملية التبادل.وعاد البريطانيون الخمسة المحررون إلى بلدهم الخميس.