أخبار دولية
23 أيلول 2022 - 09:47
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قتلى في تفجير قرب مسجد في كابول

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قتلى في تفجير قرب مسجد في كابول
Lebanon News
أسفر انفجار خارج مسجد يقصده أعضاء من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية عن مقتل سبعة أشخاص بعد دقائق من انتهاء صلاة الجمعة، وفق مستشفى تابع لمنظمة غير حكومية. 
 
ووقع الانفجار بالقرب من مدخل مسجد الوزير أكبر خان، على مقربة من المنطقة الخضراء السابقة المحصنة التي كانت تضم العديد من السفارات قبل سيطرة طالبان على السلطة في آب 2021. 
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ويقصد المسجد حاليًا العديد من قادة طالبان ومقاتليها. 
 
وقالت منظمة إيميرجنسي الإيطالية غير الحكومية التي تدير مستشفى في كابول إنها استقبلت "14 ضحية" من جراء الانفجار. 

وأظهرت صور لم يتم التحقق منها نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تحترق على طريق خارج المسجد. 
 
وأكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران وقوع الانفجار و"سقوط ضحايا"، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل. 
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