أخبار دولية
23 أيلول 2022 - 14:35
23/09/2022 14:35:00
الشارع الإيراني يغلي… تظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لارتداء الحجاب
الشارع الإيراني يغلي… تظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لارتداء الحجاب
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LBCI News Lebanon
الشارعُ الإيراني يغلي... سبعةُ أيام مرت على الاحتجاجات في البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد استدعائها إلى مركز شرطة الأخلاق بحجة عدم التزامها بقواعد اللباس الشرعي المفروضة على النساء.
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