أخبار دولية
23 أيلول 2022 - 14:35
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الشارع الإيراني يغلي… تظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لارتداء الحجاب

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Lebanon News
الشارعُ الإيراني يغلي... سبعةُ أيام مرت على الاحتجاجات في البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد استدعائها إلى مركز شرطة الأخلاق بحجة عدم التزامها بقواعد اللباس الشرعي المفروضة على النساء.
 
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