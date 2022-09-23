استفتاءات بشأن ضم مناطق اوكرانية لروسيا

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LBCI News Lebanon

دونيتسك ولوغانسك الإنفصاليتين في إقليم دونباس شرقاً وخيرسون وزاباروجيا الخاضعتين لسيطرة الروس جنوباً.. هي المناطق الأوكرانية التي يتوقّع أن تضع موسكو يدها عليها في حال حقّق سيناريو الاستفتاءات حول انضمامها الى الاتحاد الروسي، غايته المرسومة..