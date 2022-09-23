أخبار دولية
23 أيلول 2022 - 14:38
23/09/2022 14:38:00
استفتاءات بشأن ضم مناطق اوكرانية لروسيا
استفتاءات بشأن ضم مناطق اوكرانية لروسيا
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LBCI News Lebanon
دونيتسك ولوغانسك الإنفصاليتين في إقليم دونباس شرقاً وخيرسون وزاباروجيا الخاضعتين لسيطرة الروس جنوباً.. هي المناطق الأوكرانية التي يتوقّع أن تضع موسكو يدها عليها في حال حقّق سيناريو الاستفتاءات حول انضمامها الى الاتحاد الروسي، غايته المرسومة..
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