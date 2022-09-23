أخبار دولية
23 أيلول 2022 - 14:38
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استفتاءات بشأن ضم مناطق اوكرانية لروسيا

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Lebanon News
دونيتسك ولوغانسك الإنفصاليتين في إقليم دونباس شرقاً وخيرسون  وزاباروجيا الخاضعتين لسيطرة الروس جنوباً.. هي المناطق الأوكرانية التي يتوقّع أن تضع موسكو يدها عليها في حال حقّق سيناريو الاستفتاءات حول انضمامها الى الاتحاد الروسي، غايته المرسومة.. 
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