الشرطة الفرنسية تحبط عدة محاولات هجرة إلى بريطانيا

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أعلنت الشرطة الفرنسية في شمال البلاد أنها منعت عدة محاولات لعبور مهاجرين إلى بريطانيا ليل الخميس الجمعة، في وقت بلغ عدد من عبروا قناة المانش المحفوفة بالمخاطر منذ بداية العام مستوى قياسيا.وقالت الشرطة على تويتر الجمعة "أحبطت الشرطة في الليلة الماضية في أمبلتيوس ومارك وويميرو ثلاث محاولات لعبور البحر بشكل سري إلى إنكلترا. وتم ضبط معدات بحرية".وقالت مديرية الأمن العام لوكالة فرانس برس إن حوالى أربعين مهاجرا أوقفوا في أمبلتيوس و70 في مارك و25 في ويميرو، كما أوقف 28 شخصا في توكيه.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الخميس أن عدد من سلكوا طريق الهجرة عبر المانش في قوارب صغيرة منذ بداية العام تجاوز 30 ألفا.هذا الرقم المسجل قبل ثلاثة أشهر ونصف شهر من نهاية العام، أعلى من إجمالي عدد من عبروا القناة في كامل عام 2021.