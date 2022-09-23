أوكرانيا تقلّص الحضور الدبلوماسي الإيراني بسبب تسليم موسكو أسلحة

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أعلنت أوكرانيا أنها "ستقلص في شكل ملحوظ" الحضور الدبلوماسي لإيران في البلاد، وذلك ردا على قيام طهران بتسليم موسكو أسلحة في اليوم نفسه لتعرض ميناء أوديسا لضربة روسية استخدمت فيها طائرات مسيرة إيرانية وأسفرت عن قتيل.وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "ردا على فعل عدائي الى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف".وأضاف المصدر نفسه أنه تم إبلاغ هذا القرار إلى القائم بالأعمال الإيراني في أوكرانيا والذي تم استدعاؤه إلى الخارجية.وتابعت الوزارة "تم إبلاغ الجانب الايراني بأن تسليم روسيا أسلحة إيرانية (...) يتنافى في شكل مباشر مع موقف الحياد واحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".واعتبرت أن "تزويد روسيا أسلحة لمحاربة أوكرانيا هو فعل معاد يشكل ضربة خطيرة للعلاقات بين أوكرانيا وإيران".