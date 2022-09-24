مقتل أربعة أشخاص اثر انهيار مبنى في لاغوس

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توفي أربعة أشخاص وتم إنقاذ ثلاثة الجمعة عندما انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ.وتتكرر حوادث انهيار المباني في الدولة الإفريقية الأكثر سكانا حيث يقيم كثيرون في أبنية متداعية لا تلتزم بمعايير السلامة.وقال أولوفيمي أوكي-أوسانينتولو من وكالة إدارة الطوارئ في ولاية لاغوس: "انتشلت أربع جثث لرجلين وامرأتين وتم تسليمها إلى المشرحة".وكشف أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص بعدما علقوا تحت ركام المبنى السكني في منطقة موشين في المدينة التي تعد أكثر من 20 مليون نسمة.وذكر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى بينما ما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية.وغالبا ما يلقى اللوم في كوارث الأبنية في نيجيريا على غياب الإتقان والمواد الرديئة والفساد.