زيلينسكي للروس: بوتين يرسل مواطنيه الى الموت

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توجه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مباشرة الى المواطنين الروس قائلا لهم إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسل عن علم "مواطنيه الى الموت".وقال زيلينسكي بالروسية: "الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه الى الموت".وخاطب الرئيس الاوكراني الجنود الروس بالقول:" "ستعاملون في شكل حضاري ... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم".ورأى زيلينسكي أن رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت كمجرم حرب في أرض أجنبية، معتبرا أن الهروب من التعبئة الإجرامية أفضل من أن الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة على المشاركة في حرب عدوانية.وتابع مخاطبا المواطنين الروس: "من الأفضل الاستسلام للجيش الأوكراني على أن تُقتلوا بضربات سلاحنا، ضربات منصفة من أوكرانيا التي تدافع عن نفسها في هذه الحرب".