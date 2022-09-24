أخبار دولية
24 أيلول 2022 - 17:05
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زيلينسكي للروس: بوتين يرسل مواطنيه الى الموت

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زيلينسكي للروس: بوتين يرسل مواطنيه الى الموت
Lebanon News
توجه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مباشرة الى المواطنين الروس قائلا لهم إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسل عن علم "مواطنيه الى الموت".
 
وقال زيلينسكي بالروسية: "الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه الى الموت". 

وخاطب الرئيس الاوكراني الجنود الروس بالقول:" "ستعاملون في شكل حضاري ... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم".
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ورأى زيلينسكي أن رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت كمجرم حرب في أرض أجنبية، معتبرا أن الهروب من التعبئة الإجرامية أفضل من أن الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة على المشاركة في حرب عدوانية.
 
وتابع مخاطبا المواطنين الروس: "من الأفضل الاستسلام للجيش الأوكراني على أن تُقتلوا بضربات سلاحنا، ضربات منصفة من أوكرانيا التي تدافع عن نفسها في هذه الحرب".
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