وزير الخارجية السعودي: لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كافة أراضي لبنان

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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دعم المملكة العربية السعودية لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشددا على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على أراضي لبنان وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية.ودعا، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، ألا يكون لبنان نقطة انطلاق لتهريب المخدرات والجرائم الاخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.وفي سياق آخر، دعا بن فرحان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات لبناء الثقة، طالبا منها اتخاذ خطوات لبناء الثقة مع جيرانها.وحضّ المجتمع الدولي على العمل لمنع انتشار السلاح النووي.من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السعودي على دعم السعودية لتمديد الهدنة باليمن .