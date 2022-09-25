أخبار دولية
25 أيلول 2022 - 08:14
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رسالة اميركية الى ايران.. ما هي؟

ما هي؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامم المتحدة, الجمعية العامة,الاتفاق النووي,ما هي؟
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Lebanon News
هل نجحَت الاجتماعاتُ على هامشِ الجمعيةِ العامّة في الاممِ المتحدةِ بنيويورك في فَكِ عقدِ المفاوضات غيرِ المباشرة بين ايران والولايات المتحدة؟
 
لا جوابَ واضحٌ حتى الساعة.. 
 
 
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