أخبار دولية
25 أيلول 2022 - 08:14
25/09/2022 08:14:00
رسالة اميركية الى ايران.. ما هي؟
ما هي؟
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LBCI News Lebanon
هل نجحَت الاجتماعاتُ على هامشِ الجمعيةِ العامّة في الاممِ المتحدةِ بنيويورك في فَكِ عقدِ المفاوضات غيرِ المباشرة بين ايران والولايات المتحدة؟
لا جوابَ واضحٌ حتى الساعة..
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