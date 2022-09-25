رسالة اميركية الى ايران.. ما هي؟

ما هي؟

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LBCI News Lebanon

هل نجحَت الاجتماعاتُ على هامشِ الجمعيةِ العامّة في الاممِ المتحدةِ بنيويورك في فَكِ عقدِ المفاوضات غيرِ المباشرة بين ايران والولايات المتحدة؟

لا جوابَ واضحٌ حتى الساعة..