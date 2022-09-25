أخبار دولية
25 أيلول 2022 - 08:09
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الغليان في الشارع الايراني مستمر... عبد اللهيان: نعرف بصيرة الشعب الإيراني العظيم جيداً

الغليان في الشارع الايراني مستمر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار عبد اللهيان,الشارع الايراني,الغليان في الشارع الايراني مستمر...
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Lebanon News
بفيديوهات وصور هذه الشقراء التي تقوم برفع شعرها، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي.

بحسب المغرّدين، اسمها حديث نجفي، البعض قال إن عمرها 18 عاما والبعض الآخر كتب أنها تبلغ من العمر 20 عاما. 
 
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