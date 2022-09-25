الغليان في الشارع الايراني مستمر... عبد اللهيان: نعرف بصيرة الشعب الإيراني العظيم جيداً

بفيديوهات وصور هذه الشقراء التي تقوم برفع شعرها، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي.بحسب المغرّدين، اسمها حديث نجفي، البعض قال إن عمرها 18 عاما والبعض الآخر كتب أنها تبلغ من العمر 20 عاما.