أخبار دولية
25 أيلول 2022 - 08:09
25/09/2022 08:09:00
الغليان في الشارع الايراني مستمر... عبد اللهيان: نعرف بصيرة الشعب الإيراني العظيم جيداً
الغليان في الشارع الايراني مستمر...
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LBCI News Lebanon
بفيديوهات وصور هذه الشقراء التي تقوم برفع شعرها، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي.
بحسب المغرّدين، اسمها حديث نجفي، البعض قال إن عمرها 18 عاما والبعض الآخر كتب أنها تبلغ من العمر 20 عاما.
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