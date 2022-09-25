الإعصار فيونا تحول عاصفة مدارية ضربت شرق كندا

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تتجه العاصفة المدارية فيونا التي تم خفض تصنيفها من إعصار نحو الشمال الأحد بينما تستمر في فقدان قوتها تدريجًا، بعدما ضربت سواحل شرق كندا السبت وتسببت بفقدان إمرأة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل.وتصل فيونا إلى بحر لابرادور برياح تبلغ سرعتها 80 كلم في الساعة وتستمر بعصف رياح عاتية على شمال نيو فاوند لاند وجنوب شرق لابرادور ومناطق في جنوب شرق كيبيك صباح الأحد وفق المركز الكندي للأعاصير، وستنخفض سرعة الرياح في وقت لاحق اليوم.وجرفت المياه إمرأتين في شانيل-بور-أو-باسك في مقاطعة نيو فاوند لاند، وفق ما أفاد متحدث بإسم الشرطة السبت. وتم إسعاف إحدى الضحيتين التي دمرت العاصفة منزلها ونقلت إلى المستشفى، فيما لا تزال الأخرى مفقودة.وأكد رئيس بلدية شانيل-بور-أو-باسك براين بوتون مساء السبت في مقطع فيديو نشر على فيسبوك أن 20 منزلًا على الأقل دمر، لافتًا إلى أن المنطقة تشبه ساحة حرب، ودعا السكان إلى اللجوء إلى مدرسة محلية.واقتلعت العاصفة أشجارًا وجرفت منازل ودمرت خطوط الكهرباء قاطعة التيار عن نحو 500 ألف منزل بعد ظهر السبت في مقاطعة نوفا سكوشا، وجزيرة برنس إدوارد، ونوفو برونزويك.