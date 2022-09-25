أخبار دولية
25 أيلول 2022 - 13:41
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من أسرع: الزمن أو المستشار الالماني أولاف شولتس؟

قبل حلول الشتاء... شولتس يجول على السعودية والامارات وقطر للتفتيشِ عن بديل للغازِ الروسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغازِ الروسي, قطر, الامارات, السعودية,أولاف شولتز,قبل حلول الشتاء... شولتس يجول على السعودية والامارات وقطر للتفتيشِ عن بديل للغازِ الروسي
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Lebanon News
هو سباق مع الزمن يقوده المستشار الالماني أولاف شولتس...

فقبل حلول فصل الشتاء، يجول شولتس على السعودية، الامارات وقطر للتفتيش عن بديل للغاز الروسي بسبب الحربِ الروسيّة على أوكرانيا.
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