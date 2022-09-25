أخبار دولية 25 أيلول 2022 - 13:41 25/09/2022 13:41:00 من أسرع: الزمن أو المستشار الالماني أولاف شولتس؟

قبل حلول الشتاء... شولتس يجول على السعودية والامارات وقطر للتفتيشِ عن بديل للغازِ الروسي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغازِ الروسي, قطر, الامارات, السعودية,أولاف شولتز,قبل حلول الشتاء... شولتس يجول على السعودية والامارات وقطر للتفتيشِ عن بديل للغازِ الروسي

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

هو سباق مع الزمن يقوده المستشار الالماني أولاف شولتس...



فقبل حلول فصل الشتاء، يجول شولتس على السعودية، الامارات وقطر للتفتيش عن بديل للغاز الروسي بسبب الحربِ الروسيّة على أوكرانيا. الإعلان

الإعلان