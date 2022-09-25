اجتماع بين رئيس الحكومة الأردنية ووزراء الزراعة في لبنان وسوريا والعراق

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استقبل رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة اليوم، وزراء الزراعة في كل من لبنان عباس الحاج حسن، والعراق محمد كريم الخفاجي وسوريا محمد حسن قطنا، بحضور وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، المشاركين في الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع.وأكد الخصاونة أهمية التعاون والتكامل بين الدول الأربع، لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، الذي تشكل الزراعة أحد أهم عناصره الأساسية، لافتا إلى أهمية توسيع هذا التعاون الرباعي ليشمل دولا عربية أخرى.كما أكد الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني، لزيادة التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، وليكون الأردن، وبالتعاون مع دول عربية شقيقة، مركزا إقليميا للتعاون والتكامل في مجال الأمن الغذائي.ولفت الخصاونة إلى أن "تأثيرات جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، أثرت بشكل أساسي على سلاسل التوريد والسلع والمواد الأساسية، ما يتطلب تعزيز قدراتنا التكاملية لسد احتياجات هذه الدول وشعوبها من سلع ومواد أساسية تحقيقا للمصالح المشتركة في مجال التكامل الزراعي، وتسهيل حركة التجارة الزراعية البينية".أما وزراء الزراعة في الدول الأربع، فأكدوا أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون في المجال الزراعي، وإيجاد الحلول الممكنة للأزمات الغذائية ودعم وتطوير الانتاج الزراعي.وأشاروا إلى أن التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية وما رافقها من ارتفاع في أجور الشحن والتصدير، وتراجع الإنتاج في الثروتين الحيوانية والنباتية، فضلا عن التغيرات المناخية، تعزز من توجهنا لتعزيز مبدأ الأمن الغذائي العربي والإقليمي.