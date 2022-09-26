مقتل خمسة مسعفين في إعصار نورو في الفيليبين

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قضى خمسة مسعفين خلال مرور الإعصار نورو في الفيليبين عندما كانوا في بلدة غمرتها الفيضانات على ما أعلنت السلطات.ورجّح المسؤول عن الكوارث الطبيعية في سان ميغيل رينان هيريرا من أنهم قضوا على الأرجح غرقا في فيضان نهر.وضرب الاعصار الاحد نورو جزيرة لوزون، ذات الكثافة السكانية العالية وترافق مع رياح عاتية وأمطار شديدة الغزارة، وبلغ اليابسة الأحد عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 09,30 ت غ) في مدينة بورديوس على جزر بوليلو التابعة لمحافظة كيزون.وكان الأعصار مصحوبا برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وهو الأقوى الذي يسجل هذه السنة في البلاد.وقد اجلي نحو75 ألف شخص قبل الاعصار بعدما حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من مخاطر حصول فيضانات كبيرة في مناطق البلاد المعرضة لظواهر كهذه.وقال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور: "قد نظن اننا بالغنا بالتدابير. لكن ما من تدابير مبالغ بها عندما يتعلق الأمر بكوارث طبيعية".