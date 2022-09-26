أخبار دولية
26 أيلول 2022 - 07:05
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الاحتجاجات الأوسع في ايران مستمرة ...

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Lebanon News
هي  الاحتجاجات الأوسع في ايران منذ تظاهرات  2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين.

احتجاجات كانت اندلعت في 16 أيلول، وامتدت إلى مدن عدة وهتف في خلالها بشعارات مناهضة للسلطة بحسب وسائل اعلام محلية.
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