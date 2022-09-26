أخبار دولية
26 أيلول 2022 - 07:05
26/09/2022 07:05:45
الاحتجاجات الأوسع في ايران مستمرة ...
ماذا في آخر التطورات؟
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LBCI News Lebanon
هي الاحتجاجات الأوسع في ايران منذ تظاهرات 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين.
احتجاجات كانت اندلعت في 16 أيلول، وامتدت إلى مدن عدة وهتف في خلالها بشعارات مناهضة للسلطة بحسب وسائل اعلام محلية.
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