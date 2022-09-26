باريس تدين "القمع العنيف" للتظاهرات في إيران

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أعربت باريس الإثنين عن "إدانتها بأشدّ العبارات القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ التظاهرات" المستمرّة في إيران منذ موت الشابة مهسا أميني بعدما اعتقلتها "شرطة الأخلاق".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن "هذا القمع الوحشي أدّى إلى مقتل عشرات المتظاهرين والمتظاهرات في الأيام الأخيرة"، مشيرة إلى أنّ فرنسا تبحث مع شركائها الأوروبيين في "الخيارات المتاحة للردّ على هذه الانتهاكات الجديدة لحقوق النساء ولحقوق الإنسان في إيران".وأوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1200 متظاهر، وفق ما أعلن مسؤولون الاثنين، وذلك خلال حملة قمع التظاهرات التي تواصلت لليلة العاشرة احتجاجاً على موت الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق.