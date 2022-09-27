أخبار دولية
27 أيلول 2022 - 00:45
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فرار 145 سجينة من سجن للنساء في هايتي

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فرار 145 سجينة من سجن للنساء في هايتي
Lebanon News
أعلنت السلطات في هايتي الإثنين أن سجنًا للنساء في غرب البلاد شهد الخميس عملية فرار تمكنت خلالها 145 سجينة، أي ثلثا إجمالي عدد نزيلاته، من الفرار، في حين قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.
 
وقال رئيس مصلحة إدارة السجون في هايتي بيار-رينيه فرانسوا لوكالة فرانس برس إن "عدد النزيلات في السجن كان 230 نزيلة، تمكنت 145 منهن من الفرار".
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وأضاف المفتش العام أنه "من أصل الفارات الـ145، ألقي القبض على ثلاث بينما توفيت رابعة. لقد كانت تعاني من صعوبات في التنفس بسبب إصابتها بالربو".

وأوضح أن شرطيًا قتل وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خلال عملية الفرار.
 
ويقع السجن في بلدة كاباريه على الساحل الغربي لهايتي في الضواحي الشمالية للعاصمة بور أو برنس.
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