الصومال... جفاف وخطر المجاعة للمرة الثانية

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تواجه الصومال وضعا "مقلقا للغاية" بسبب جفاف مستمر منذ أكثر من أربع سنوات أدى إلى نفوق الماشية التي يعتمد عليها كثيرون، حسبما أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة.وحذرت الأمم المتحدة من أن الدولة الواقعة في القرن الإفريقي على شفا المجاعة للمرة الثانية في عقد ونيّف، فيما يواجه 200 ألف شخص خطر المجاعة.وقال الممثل الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) في إفريقيا أبيبي هايلي غابرييل لوكالة فرانس برس خلال زيارة للعاصمة النيجيرية ابوجا ان "الوضع الحالي في الصومال مقلق للغاية". وأضاف "الوضع في الصومال كما قلت سيء للغاية. هناك جفاف لأكثر من أربع سنوات متتالية وهذا له تأثير سلبي على معيشة الشعب الصومالي".وربما يموت كثيرون جوعا في الصومال، وفق منظمة الصحة العالمية التي حذرت من أن العاملين في المجال الإنساني لا يستطيعون مواكبة الاحتياجات المتزايدة.