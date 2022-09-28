تركيا ستتخلى عن نظام التسديد المالي الروسي مير

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أفاد مسؤول تركي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن المصارف التركية الثلاثة العامة التي تستخدم نظام التسديد المالي الروسي "مير"، ستتخلى عنه.وسبق لمصرفَين تركيَين خاصَين أن توقفا الأسبوع الماضي عن استخدام نظام "مير" هما "دنيزبنك" و"إسبنك".وبقيت المصارف الثلاثة العامة "هالكبنك" و"زرعت" و"فاكيفبنك" تسمح حتى الآن بالتعاملات باستخدام بطاقات "مير" المصرفية.والجمعة، كانت أوزبكستان أعلنت أنها أوقفت العمل لأسباب "تقنية" ببطاقات "مير" المصرفية التي لم يعد يمكن استخدامها الآن إلا في حفنة من الدول بينها بيلاروس.ورفضت تركيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين، الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا. وشهدت البلاد، وهي وجهة مفضلة للسياح الروس، وصول آلاف الروس منذ بداية الحرب.