أخبار دولية
28 أيلول 2022 - 07:35
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هاريس: واشنطن ستتحرك دون خوف أو تردد في مضيق تايوان

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هاريس: واشنطن ستتحرك دون خوف أو تردد في مضيق تايوان
Lebanon News
أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستتحرك "دون خوف أو تردد" في آسيا وضمنها مضيق تايوان.
 
وتحدثت هاريس الأربعاء أمام جنود أميركيين في اليابان غداة مشاركتها في الجنازة الوطنية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل، واتهمت بكين باتباع "سلوك مقلق" في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وبتنفيذ "إستفزازات في مضيق تايوان".
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وقالت: "تعتبر الولايات المتحدة أن السلام والإستقرار في مضيق تايوان من الركائز الأساسية للحرية والإنفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مستخدمة عبارة واشنطن للإشارة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
 
وأضافت: "سنواصل التحليق والملاحة والعمل دون خوف أو تردد حيثما يسمح القانون الدولي بذلك". 
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