وفاة 19 شخصاً في المغرب بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة

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LBCI News Lebanon

قضى 19 شخصاً في شمال المغرب تسمّماً بعدما تناولوا مشروبات كحولية فاسدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.





وقالت مواقع إخبارية عديدة إنّ مدينة القصر الكبير شهدت الثلاثاء وفاة تسعة أشخاص بسبب تناولهم "خموراً فاسدة".