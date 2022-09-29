إدانة الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن ثلاث سنوات إضافية

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دانت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن ثلاث سنوات إضافية لانتهاكها قانون الأسرار الرسمية.وحكمت المحكمة أيضًا على مستشارها السابق الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنل وكذلك على ثلاثة متهمين آخرين، بالعقوبة نفسها، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس.وأشار المصدر لفرانس برس بدون الكشف عن الى أن شون تورنل وأونغ سان سو تشي والثلاثة الآخرين دينوا بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون أسرار الدولة، كاشفًا أن سو تشي ستستأنف الحكم.بعد اتهامها بارتكاب العديد من الجرائم من قبل المجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب شباط 2021، تواجه أونغ سان سو تشي السجن لعقود في نهاية محاكمتها التي استنكرها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.وسبق أن حُكم عليها بالسجن عشرين عامًا بتهم مختلفة، بينها التزوير الانتخابي والفساد. إلا أنها تواجه عقوبات بالسجن تتجاوز مدّتها الـ120 عامًا.