الكويتيون يختارون أعضاء مجلس الأمة الجديد

الناخبون الكويتيون يقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد

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LBCI News Lebanon

الناخبون الكويتيون يقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد وذلك بعد شهرين من حل البرلمان ومن وعد حاكم الدولة الخليجية، التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها، بعدم التدخل في عمل المجلس.