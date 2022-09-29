أخبار دولية
29 أيلول 2022 - 08:01
Back

الكويتيون يختارون أعضاء مجلس الأمة الجديد

الناخبون الكويتيون يقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقتراع,كويت,الناخبون الكويتيون يقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
الناخبون الكويتيون يقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد وذلك بعد شهرين من حل البرلمان ومن وعد حاكم الدولة الخليجية، التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها، بعدم التدخل في عمل المجلس.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً