بوتين يطلب "تصحيح الأخطاء" في التعبئة العسكرية

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إلى "تصحيح الأخطاء" في التعبئة الجارية في روسيا مع تزايد الاستياء من الاستدعاءات الفوضوية للقتال في أوكرانيا.وتحدثت وسائل الإعلام ومواطنون روس على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول استدعاءات لكبار سنّ وطلاب ومرضى وأشخاص يفتقرون للخبرة العسكرية. كما أدت التعبئة إلى تظاهرات وهروب آلاف الرجال إلى الخارج.وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع مجلس الأمن الروسي بثّه التلفزيون المحلي، "هذه التعبئة تثير العديد من الأسئلة. علينا تصحيح جميع الأخطاء والتأكد من عدم تكرارها".وأشار الرئيس الروسي إلى استدعاء آباء عائلات كبيرة وأشخاص يعانون أمراضا خطرة وحتى أشخاص كبار السنّ يجب عدم استدعائهم بموجب القانون. وشدد بوتين على أنه "إذا حدث خطأ، فينبغي تصحيحه وإعادة من تم استدعاؤهم بدون سبب وجيه إلى بيوتهم".