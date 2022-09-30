المعارضة الكويتية تفوز بالإنتخابات التشريعية

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فازت المعارضة الكويتية وعادت المرأة إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، بعد شهرين من حل البرلمان في الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.وبموجب نتائج الانتخابات التي أعلنت اليوم، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد. ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.وشاركت في انتخابات الخميس، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد، بينما فاز الاسلاميون من سلفيين وإخوان مسلمين ومرشحين مستقلين بثمانية مقاعد.وعاد رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون (87 عاما) الى البرلمان بعد مقاطعة للانتخابات استمرت عشر سنوات، وحصل على اكثر من 12 ألف صوتا.وأعلن للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، فوز مرشحين اثنين رغم وجودهما في السجن لمشاركتهما في انتخابات فرعية يجرمها القانون.ولم يمنع حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة من الترشح للانتخابات ذلك انهما متابعان في قضية لا تمس بالأمانة ولا بالشرف، بحسب القانون الكويتي.وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.