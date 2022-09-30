مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة في جنوب غرب إيران

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LBCI News Lebanon

فتح مسلحون النار وألقوا زجاجات حارقة الجمعة على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب غرب إيران، كما أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني.





وقال التلفزيون إن "عددا من افراد الشرطة والمارة اصيبوا في تبادل اطلاق النار" في زاهدان عاصمة المحافظة.

