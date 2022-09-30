أخبار دولية
30 أيلول 2022 - 09:29
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مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة في جنوب غرب إيران

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مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة في جنوب غرب إيران
Lebanon News
فتح مسلحون النار وألقوا زجاجات حارقة الجمعة على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب غرب إيران، كما أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني. 
 
     
وقال التلفزيون إن "عددا من افراد الشرطة والمارة اصيبوا في تبادل اطلاق النار" في زاهدان عاصمة المحافظة.
 
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